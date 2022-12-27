WP: сербы строят новые блокпосты в Косово

The Washington Post сообщает, что на севере Косово в Косовско-Митровице сербы начали строить новые блокпосты.

Для этого они используют грузовые автомобили. Такие заграждения были построены за одну ночь.

Сообщается, что сербы впервые перекрыли дорогу в городской черте. Ранее баррикады стояли на шоссе, ведущих к границе Косово и Сербии.

Косовска-Митровица – это город, разделенный между этническими албанцами и косовскими сербами.