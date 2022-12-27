США планируют передать Украине автоматизированные системы управления артиллерией
2022-12-27 17:53
Согласно информации, размещенной на американском сайте госзакупок, США намерены передать Украине автоматизированные системы управления артиллерией.
Сейчас идет поиск поставщиков, отбор доступных технологий, проверяются возможности поставки такого оружия.
Речь идет о передаче Украине комплексов IFATDS в количестве 18 штук, а также предоставлении обучения по их использованию и обслуживанию.
Помимо этого, Соединенные Штаты планируют поставлять аналогичные системы на Тайвань и в Латвию.
Опубликовано: Светлана Репина