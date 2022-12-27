США планируют передать Украине автоматизированные системы управления артиллерией

Согласно информации, размещенной на американском сайте госзакупок, США намерены передать Украине автоматизированные системы управления артиллерией.

Сейчас идет поиск поставщиков, отбор доступных технологий, проверяются возможности поставки такого оружия.

Речь идет о передаче Украине комплексов IFATDS в количестве 18 штук, а также предоставлении обучения по их использованию и обслуживанию.

Помимо этого, Соединенные Штаты планируют поставлять аналогичные системы на Тайвань и в Латвию.