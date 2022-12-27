Ученые объяснили, почему чукотские мужчины менялись супругами

Чукчи таинственный народ, с уникальными традициями. Особенно необычными кажутся со стороны семейные нормы обитателей тундры.

Многожёнство у состоятельных чукчей было частым явлением. Среди оленеводов и охотников при этом осуждалась супружеская ревность. Более того - они даже традиционно обменивались жёнами.

«Девушка и замужняя женщина легко заводила себе любовника либо дополнительного мужа, который мог быть добрым другом основного супруга. Бывало так, что мужчины договариваются: лето ты проведёшь с моей женой, а я с твоей. Или обмен на время рыбалки, охоты», – уточнил профессор Сергей Арутюнов в своей книге «У берегов Ледовитого океана».

Совершавшие обмен мужчины назывались «товарищами по жене». У чукчей отказ от обмена считался отвратительным поступком и проявлением собственнического отношения к женщине.

Есть у этого народа и свой идеал женщины. По мнению чукчей, идеальная женщина должна быть выносливой, дородной, плодовитой. Главное достоинство девушки – широкий таз, облегчающий роды, сообщает Рамблер.

Исследователи отмечали, что женщины у чукчей обладали невероятной выносливостью. Они могли трудиться несколько дней подряд, несмотря на большие морозы и голод. Рабатающая в минус 30 на улице женщина могла сбросить с себя одежду, потому что ей становилось жарко.

Историк Александр Нефëдкин рассказал о суровости чукотских женщин. Узнав о проигрыше мужей в битве и приближении врагов, представительницы слабого пола могли убить своих детей и совершить суицид. А некоторые - давали отпор неприятелям. Женщины также могли помогать мужьям в боевых действиях.