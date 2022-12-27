В Беларуси создан новый отряд спецназа «Рысь»

Новое подразделение спецназа создано в Беларуси, оно получило название «Рысь», сообщает БелТА во вторник, 27 декабря.

Как ранее анонсировал замминистра МВД Беларуси Карпенков в стране будет создано антидиверсионное подразделение.

«Новый отряд спецназа "Рысь" создан в Беларуси», - говорится в сообщении БелТА.

Как ранее отмечал Карпенков в основные задачи «Рыси» войдут: борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами.