В Грузии рассказали, что будет в случае помилования Саакашвили

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что ситуация с экс-президентом Михаилом Саакашвили является проплаченным спектаклем.

По его словам, у Саакашвили нет никакого тяжелого состояния. Он также отметил, что если глава государства Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании, ей придется нелегко.

Каладзе отметил, что спектаклем с участием Саакашвили управляют из других стран.

Он рассказал, что существуют специальные контракты по поводу ведения пиар-кампании Саакашивили.