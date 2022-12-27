Вредное растение способно очистить воду от радиоактивного загрязнения

Ученые нашли полезное применение токсичному борщевику. Из него сделают очиститель от радионуклидов.

Попадая в организм человека, радионуклиды способны вызвать опасные заболевания - повреждения жизненно важных органов и рак.

Недавно российские ученые научились нейтрализовать эти вредные вещества.

Они создали наноуглеродные адсорбенты, поглощающие радиоактивные элементы из жидкой среды и удерживающие их.

Для этого была использована биомасса борщевика Сосновского.

Из нее был синтезирован фильтрующий материал с пористой структурой, который способен адсорбировать вредные вещества и, таким образом, сохранять здоровье людей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях.

Кроме того, новый уникальный продукт способен адсорбировать микотоксин Т-2 - продукт жизнедеятельности плесневых грибов, накапливающийся в орехах, овощах, фруктах, зерновых и вызывающий серьезные заболевания у людей.