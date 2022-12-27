Эксперты объяснили, почему у мужчин от алкоголя может вырасти грудь

Спиртное повышает активность фермента, конвертирующего гормон тестостерон в эстрадиол, отвечающий за женские процессы в организме.

Спиртное способно спровоцировать у мужчин рост молочных желез. Почему это происходит?

По словам врача-эндокринолога, доктора медицинских наук Зухры Павловой, регулярно употребляемый алкоголь "существенно повышает активность фермента ароматаза", сообщает Супер.ру.

"Он конвертирует мужской тестостерон в эстрадиол, отвечающий за главные женские процессы в организме", - пояснила эксперт. Она отметила, что из-за этого у мужчин может увеличиться грудь по женскому типу, распухнуть предстательная железа (а в ней может сформироваться новообразование), вырасти объем жировой ткани», — рассказала доктор.

К слову, деление гормонов на мужские и женские условное. Они все общие, разница только в количестве. У мужчин больше тестостерона, у женщин — эстрадиола (эстрогена).

Также Зухра Павлова напомнила, что абсолютно безопасных доз алкоголя попросту не существует. «При любой дозе в итоге мы получаем уксус, — подчеркнула доктор. — Конечно, от рюмки водки либо бокала вина никто не умрет, однако важно, чтобы употребление спиртного не вошло в привычку».