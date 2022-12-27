ЦБ РФ сомневается в возврате заблокированных активов российских банков

В докладе Банка России указывается на низкую вероятность возврата активов российских банков, которые были заблокированы за рубежом.

В документе подчеркивается, что пока активы не конфискованы юридически. Однако их возврат считается маловероятным.

В связи с этим Центробанк предложит дать банкам РФ отсрочку по формированию резервов на 10 лет.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что ведомство хотело бы начать процесс взаимной разморозки активов со странами Запада.