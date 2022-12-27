Услуги мобильных операторов МТС и А1 в Беларуси подорожают 31 декабря

Операторы мобильных сетей А1 и МТС приняли решение о поднятии стоимости своих услуг для белорусских абонентов.

Пресс-служба компании МТС уведомляет, что с 31 декабря 2022 года услуги данного мобильного оператора в среднем вырастут на пять процентов, однако изменение стоимости не затронет такие тарифы как "Детский", "Близкий" и "Особый". Причиной для изменения цены услуг в МТС называют усовершенствование сотовой сети и услуг 4G.

В компании А1 заявили, что стоимость интернета, исходящих звонков и SMS данного оператора также будет повышена с 31 декабря, а структура некоторых тарифов будет изменена.