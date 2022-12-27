Мать продала свою печень за 100 тысяч долларов, чтобы устроить сына на работу

50-летняя жительница Южной Кореи решила пожертвовать здоровьем ради ребенка.

Оказывается, для этой страны "черная трансплантология" не в диковинку. Правда, чаще всего ее жертвами становятся бедные слои населения и гастарбайтеры из Восточной Азии.

Одна женщина предложила свою печень представителю крупной строительной компании. Взамен она просила 100 тысяч долларов и хорошую должность для своего сына.

Как позже выяснилось, директор этой компании тяжело болел, и ему требовалась срочная пересадка печени.

Дело уже было "на мази", женщина прошла необходимые обследования и была признана годной к пересадке.

Жизнь несчастной сохранил случай. Накануне намеченной операции она заразилась ковидом.

Пока она болела, медсестра, принимавшая у нее анализы, заподозрила незаконность данной процедуры и донесла об этом в полицию.

В итоге незаконную операцию отменили, женщине выписали штраф в размере 15 тысяч долларов, а остальных фигурантов приговорили к тюремному заключению сроком от полугода до года.

Эта история вскрыла проблемы широко развитого черного рынка трансплантологии и имущественного неравенства в Южной Корее.