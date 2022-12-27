Глава МИД Германии Бербок: путь Украины в ЕС будет трудным и долгим
2022-12-27 19:07
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что путь Украины в Евросоюз может оказаться долгим и трудным.
Она отметила, что Евросоюз готов оказать украинским властям поддержку в плане изменения национального законодательства.
По словам Бербок, самому Евросоюзу предстоит определить, как будет вестись работа в расширенном формате.
Она подчеркнула, что руководство ЕС выступает за реформы, в том числе введения голосования квалифицированным большинством по многим вопросам.
Опубликовано: Светлана Репина