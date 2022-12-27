Что подарить близким на Новый год: оригинальные и полезные вещи для зимы с АлиЭкспресс

Подарок должен быть интересным, красиво оформленным и главное - полезным. В этой подборке можно найти необычные и функциональные вещи, которые зимой будут как нельзя кстати.

Итак, запоминающиеся и оригинальные согревающие подарки к зиме для родных и близких.

Мишка-обогреватель

Миниатюрный обогревающий прибор с милыми ушками, напоминающий доброго мишку. Создает уют в комнате, выглядит стильно и быстро обогревает даже большое помещение.

Подходит для дополнительного обогрева.

Лежанка с подогревом

Эстетичный коврик с подогревом для домашних питомцев из уютной флисовой ткани. Сверху можно дополнительно положить кусок мягкой материи, чтобы животному было комфортно.

Такая лежанка станет любимым местом для сна кота или собаки.

Мини-плитка для кружки

Отличный девайс для тех, кто ценит комфорт, уют и тепло. Нет ничего лучше, когда смотришь вечером кино, укутавшись в плед, и потихоньку попиваешь чаек.

Но он имеет свойство остывать. Чтобы не бежать каждый раз за кипятком, можно поддерживать нужную температуру чашки с помощью этой мини-плитки.

Чай будет всегда горячим, и именно в той степени, которая подходит владельцу (режим можно выставить под себя).

Тапочек с подогревом

Очень милая вещица, выглядит как большой меховой кармашек для ног. Так и хочется вставить туда озябшие ступни и больше не вынимать. Один сплошной тапочек для обеих ног сразу.

Там тепло и уютно, и очень мягко. Выглядит симпатично, очень порадует маму или бабушку. Заряжать можно любым зарядным устройством через USB.

Супер теплое одеяло

С таким одеялом не замерзнешь никогда, и второй плед точно не понадобится. Тонкое, но греет так, словно состоит из одного теплого пуха. Регулировать подогрев можно пультом.

Необычные перчатки

Они стильные, приятные на вид, очень теплые и удобные. В них можно заниматься спортом. Но самое главное - в них можно работать с телефоном, не обнажая рук, что зимой очень актуально.

Очень хороший отклик сенсора, на ладонях сидят хорошо.

Такие подарки точно не будут пылиться где-то на антресолях, а обязательно пригодятся этой зимой и порадуют близких.