Что подарить близким на Новый год: оригинальные и полезные вещи для зимы с АлиЭкспресс
Подарок должен быть интересным, красиво оформленным и главное - полезным. В этой подборке можно найти необычные и функциональные вещи, которые зимой будут как нельзя кстати.
Итак, запоминающиеся и оригинальные согревающие подарки к зиме для родных и близких.
Мишка-обогреватель
Миниатюрный обогревающий прибор с милыми ушками, напоминающий доброго мишку. Создает уют в комнате, выглядит стильно и быстро обогревает даже большое помещение.
Подходит для дополнительного обогрева.
Лежанка с подогревом
Эстетичный коврик с подогревом для домашних питомцев из уютной флисовой ткани. Сверху можно дополнительно положить кусок мягкой материи, чтобы животному было комфортно.
Такая лежанка станет любимым местом для сна кота или собаки.
Мини-плитка для кружки
Отличный девайс для тех, кто ценит комфорт, уют и тепло. Нет ничего лучше, когда смотришь вечером кино, укутавшись в плед, и потихоньку попиваешь чаек.
Но он имеет свойство остывать. Чтобы не бежать каждый раз за кипятком, можно поддерживать нужную температуру чашки с помощью этой мини-плитки.
Чай будет всегда горячим, и именно в той степени, которая подходит владельцу (режим можно выставить под себя).
Тапочек с подогревом
Очень милая вещица, выглядит как большой меховой кармашек для ног. Так и хочется вставить туда озябшие ступни и больше не вынимать. Один сплошной тапочек для обеих ног сразу.
Там тепло и уютно, и очень мягко. Выглядит симпатично, очень порадует маму или бабушку. Заряжать можно любым зарядным устройством через USB.
Супер теплое одеяло
С таким одеялом не замерзнешь никогда, и второй плед точно не понадобится. Тонкое, но греет так, словно состоит из одного теплого пуха. Регулировать подогрев можно пультом.
Необычные перчатки
Они стильные, приятные на вид, очень теплые и удобные. В них можно заниматься спортом. Но самое главное - в них можно работать с телефоном, не обнажая рук, что зимой очень актуально.
Очень хороший отклик сенсора, на ладонях сидят хорошо.
Такие подарки точно не будут пылиться где-то на антресолях, а обязательно пригодятся этой зимой и порадуют близких.
Опубликовано: Храмова Оксана