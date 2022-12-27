Украина обвинила премьера Венгрии Орбана в патологическом пренебрежении к украинцам
2022-12-27 19:14
МИД Украины опубликовал на своем сайте заявление, в котором обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пренебрежении к украинцам.
Заявление появилось после интервью Орбана изданию Magyar Nemzet, в котором он сказал, что украинцы будут воевать, пока США оказывают им финансовую и военную помощь.
В МИД Украины отметили, что интервью Орбана продемонстрировало не только его пренебрежение к украинцам, но и политическую близорукость.
В ведомстве предложили Орбану посодействовать разрешению конфликта через его связи с Россией, а также подумать об угрозах для Венгрии в случае поражения Украины.
Опубликовано: Светлана Репина