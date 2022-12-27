Разгильдяйство как качество личности это склонность проявлять нерадивость, беспорядочность и неаккуратность в делах

Кроме того оно заставляет находиться в состоянии полной беззаботности, безответственности, разболтанности и несобранности.

Наш читатель два года прожил без полноценной горячей вoды, на кухне она текла, а вот в ванной едва капала так, что невозможно было принять душ, только терпеливо наполнив ванну примерно минут за сорок.

Поскольку мыться хочется утром и вечером, каждый из членов семьи ежедневно тратил на это полтора часа.

Понятное дело, когда проблема только возникла, она просила мужа вызвать сантехника, но он сказал:

«Старые трубы, съёмная квартира, чего ты хочешь? Мы же не станем устраивать капитальный ремонт и долбить стены? Давай как-нибудь так как есть оставим».

И мы стали жить как-нибудь так.

Не помню, почему я взорвалась, но однажды вдруг устроила безобразный скандал, после которого сантехник был вызван.

Мастep ушёл через пять минут после прихода, и я подумала, что всё безнадёжно. Открыла кран, и оттуда хлынула мощная струя рыжей воды.

Оказывается, в трубе скопилась ржавчина, понадобилось пару раз постучать, и затор исчез.

Два года без горячей воды — один звонок и несколько движений.

Я легко готова признать, что дело в нашем особом разгильдяйстве, но похожие истории я наблюдаю удивительно часто.

Друзья десять лет жили в неуютной тесной квартире, в которой вечно не хватало места. Они её так не любили, что даже не желали ремонтировать. В конце концов плюнули на всё и решили переехать, хотя очень любили свой район.

Стали собираться и обнаружили залежи старых вещей: одежду, заботливо сложенную в чемоданы и убранную на шкаф; антресоли, забитые материалом для несостоявшегося ремонта; полки, заставленные нераспакованными коробками с книгами и бог весть каким мелким мусором — от незаконченного рукоделия до сувениров из давних поездок; кладовку с бабушкиным ковром, раскладушкой и сломанной стиральной машинкой.

Оказалось, в доме множество тёмных углов, из которых выметали пыль, но никогда туда всерьёз не заглядывали и не разбирались. Они вдруг выяснили, что их самые нужные вещи помещаются в несколько сумок, а те восемнадцать мешков поедут на помойку.