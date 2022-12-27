Таншаньское землетрясение в Китае стало самым разрушительным в мире

По официальной статистике, в результате него погибли 255 000 человек. По неофициальным данным - 655 000.

Эта трагедия случилась в 28 июля 1976 года в 160 километрах от Пекина, в густозаселенном промышленном городе Таншань на севере Китая.

В результате землетрясения магнитудой 8,2 балла при первом же толчке в городе рухнуло до 90 % всех зданий и построек.

Несмотря на большое расстояние до столицы Китая, значительные разрушения произошли и в ней, а также в близлежащем городе Тяньцзине.

Эта стихия унесла самое большое количество жизней за последние 400 лет!

После трагедии понадобились годы, чтобы восстановить всю инфраструктуру городов. Но человеческие жизни - это ни с чем не сравнимые и невозвратные потери.

Скорбную дату в Китае вспоминают каждый год.

В Таншане установлена мемориальная стена с именами всех погибших в результате того страшного землетрясения, куда приходят люди, чтобы помянуть жертв трагедии.