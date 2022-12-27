В Австрии считают возможной деиндустриализацию Европы из-за подорожания энергии

Министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер считает, что из-за высоких цен на энергоносители возможна деиндустриализация Европы.

По его словам, в таких условиях компании могут переносить производства в другие регионы мира.

Кохер предупредил, что если такое положение сохранится надолго, Европа может потерять многие производства.

Он отметил, что эти приведет к сокращению количества рабочих мест, а также к появлению стратегической зависимости.