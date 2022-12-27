Путин подписал указ о запрете поставок нефти из РФ странам с потолком цен

Во вторник Владимир Путин активировал указ об ответных мерах Москвы в отношении стран, поддержавших установление предельной цены на российскую нефть.

Вечером 27 декабря пресс-служба Владимира Путина сообщила, что президент России подписал указ о "специальных ответных мерах" на решение США и их стран-сателлитов ввести лимит цен на поставки нефти из РФ. Согласно указу, с 1 февраля по 1 июля Москва не будет экспортировать нефть по контрактам, в которых фигурируют лимиты цен.

Примечательно, что указ Путина также запрещает поставлять российские нефтепродукты государствам, которые подключились к решению Вашингтона о потолке цен на данный энергоноситель из России.