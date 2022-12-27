На Украине ликвидировали Фонд социального страхования для сокращения расходов государства

APS
2022-12-27 19:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ликвидации Фонда социального страхования.

По его словам, это необходимо для сокрашения лишних расходов государства. Он также отметил, что социальная реформа в стране продолжается.

Шмыгаль уточнил, что Фонд социального страхования присоединяется к Пенсионному фонду. 

Премьер-министр отметил, что такие изменения помогут повысить эффективность механизма соцподдержки и адаптировать его к нынешнем реалиям.

Опубликовано: Светлана Репина







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