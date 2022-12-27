На Украине ликвидировали Фонд социального страхования для сокращения расходов государства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ликвидации Фонда социального страхования.

По его словам, это необходимо для сокрашения лишних расходов государства. Он также отметил, что социальная реформа в стране продолжается.

Шмыгаль уточнил, что Фонд социального страхования присоединяется к Пенсионному фонду.

Премьер-министр отметил, что такие изменения помогут повысить эффективность механизма соцподдержки и адаптировать его к нынешнем реалиям.