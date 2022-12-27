МИД Болгарии вызвало вызвало посла России в Софии Митрофанову

Болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

27 декабря болгарский телеканал NOVA сообщил о том, что Министерство иностранных дел Республики Болгария вызвало чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Софии Элеонору Митрофанову.

Отмечается, что вызов Митрофановой в ведомство, предположительно, связан с объявлением в федеральный розыск в России болгарского журналиста Христо Грозева, руководящего изданием Bellingcat, которое признано иностранным агентом.