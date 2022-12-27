Песков опроверг слухи о попытках РФ включить Армению в Союзное государство

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Москва не принуждает Ереван ко вступлению в ряды Союзного государства, в котором состоят Россия и Беларусь.

27 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков оценил высказывание председателя армянского Совбеза Армена Григоряна, который накануне заявил, что Россия прибегает к попыткам принудить Армению ко вступлению в Союзное государство.

По данным Пескова, заявление Григоряна в корне не соответствует действительности, поскольку российское правительство не обращалось к своим армянским коллегам с подобного рода предложениями. Также Дмитрий Песков отметил, что новое высказывание Армена Григоряна носит провокационный характер.