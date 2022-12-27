Цена газа в ЕС опустилась ниже $850 за тысячу кубометров впервые с 22 февраля

27 декабря стоимость одной тысячи кубометров газа в европейском регионе достигла исторического минимума с момента признания независимости республик Донбасса в России.

Вечером вторника лондонская биржа ICE сообщила, что стоимость одной тысячи метров кубических газа в государствах Европы упала ниже 850-ти долларов впервые с 22 февраля. Характерно, что 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик со стороны России.

27 декабря Путин также ратифицировал указ об ответных мерах Москвы на решение Соединённых Штатов, стран G7 и Австралии ввести потолок цен на нефть и нефтепродукты из России. Согласно указу Владимира Путина, РФ не станет поставлять данные энергоресурсы странам, которые предлагают контракты с включённым в них потолком цен на нефть.