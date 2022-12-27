Яркие впечатления вам точно гарантированы, если вы побываете в отеле, который был полностью отделан позолотой

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake в Ханое - первый в своем роде отель распахнул свои двери. В отеле есть полностью оборудованный фитнес-центр с профессиональными тренерами, услуги которых предоставляются бесплатно для всех гостей.

Расположенный на берегу озера Джанг Во в центральном районе Ханоя, отель хорошо подходит для знакомства со многими ценными достопримечательностями города, включая мавзолей Хо Ши Мина, Храм литературы, оживленный Старый квартал и легендарное озеро Хоан Кием.

По заявлению компании, этот отель является первым в своем роде в мире, учитывая тот факт, что снаружи здание полностью покрыто 24-каратным золотом, а внутренние помещения также отделаны драгоценным металлом.

Отель стремится предоставить путешественникам роскошный отдых. Есть даже бассейн на крыше с видом на город, отделанный, как вы уже догадались, 24-каратным золотым покрытием.

Речь идет не только о создании эстетически феноменальной архитектуры, это также предложение самых роскошных услуг и удобств, ориентированных на гостей, для улучшения их общего состояния здоровья» - говорится в сообщении отеля на своей странице в Facebook, указывая на то, что есть некоторые доказательства того, что золото может иметь некоторые свойства, которые могут улучшить самочувствие гостей отеля, например, снизив различные воспалительные процессы в организме.

Декадентские акценты в лифтах в вестибюле могут удивить даже самого взыскательного гостя, а у бассейна на крыше есть душ, украшенный золотом. В отеле 342 номера, десять двухуровневых апартаментов и один президентский двухуровневый люкс.

В ванных комнатах установлены глубокие золотистые ванны и душевые кабины с системой мощного искусственного дождя .

В отеле также есть представительский лаундж на 12 этаже, специальные бизнес-помещения для встреч и конференций, а также спа-салон, ресторан изысканной кухни, суши-бар и лобби-бар. «В Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake мы стремимся превратить каждое мгновение в необыкновенную возможность для вдохновения», - заявили в отеле.

Если все здание Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake задумано как «Сокровище Императора», то Majesty Fine Dining представляет собой обеденный дворец для приема королевских гостей. В восточном оформлении и теплой колониальной атмосфере ресторана вы представите себе, что путешествуете по миру с каждым из классических, но изысканных блюд.

В Majesty Fine Dining следуют необычайно высоким стандартам искусно приготовленных блюд местной вьетнамской кухни и восхитительных блюд интернациональной кухни.

Часы работы: 6:00 - 22:30 ежедневно

В номере Golden Classic площадью 45 кв.м есть две односпальные кровати с ортопедическими матрасами.

Хорошо оборудованный удобствами в имперском стиле, удобная рабочая и гостиная зона, мини-холодильник в номере, кофеварка, диван-кровать, IP-телевидение, большая гламурная ванная комната с позолоченной техникой, отдельной ванной и тропическим душем. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

Пакет 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐭𝐚𝐰𝐚𝐲 предлагает незабываемые впечатления в самом сердце Ханоя. С 𝐕𝐍𝐃 𝟒, 𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 ++ / за ночь вы можете:

1 роскошная ночь проживания в классическом номере, включая завтрак для 2 человек.

Выбор комплексного меню на обед или ужин в Golden Lake Palace для 2 человек.

Бесплатное повышение категории до номера Делюкс (при наличии номеров).

Бесплатное посещение бассейна 24 часа.