Обтекатели это часть крыла самолёта, о которой мало кто знает, но часто задаются вопросом в полете
2022-12-27 20:22
Это всего на всего обтекатели, призванные выполнять две функции: защищать важные компоненты крыла и повышать аэродинамические качества самолета.
Данное оборудование зачастую занимает немало места, а потому не способно поместиться в основной части профиля.
От кого и чего нужно защищать элементы механизации:
В первую очередь от летящей пыли и сильного воздушного потока. Кроме того, существует риск, что в крыло ударится во время взлета или посадки птица.
Едва ли кто-то на борту захочет потерять контроль над закрылками потому, что в механизме застряло бездыханное тело чайки.
Иногда обтекатели во время полета теряют свои задние съемные части.
Происходит это как правило из-за износа элементов крепления. Переживать по этому поводу не стоит – это не опасно.
Опубликовано: Марат Беглов