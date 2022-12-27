Обтекатели это часть крыла самолёта, о которой мало кто знает, но часто задаются вопросом в полете

Это всего на всего обтекатели, призванные выполнять две функции: защищать важные компоненты крыла и повышать аэродинамические качества самолета.

Данное оборудование зачастую занимает немало места, а потому не способно поместиться в основной части профиля.

От кого и чего нужно защищать элементы механизации:

В первую очередь от летящей пыли и сильного воздушного потока. Кроме того, существует риск, что в крыло ударится во время взлета или посадки птица.

Едва ли кто-то на борту захочет потерять контроль над закрылками потому, что в механизме застряло бездыханное тело чайки.

Иногда обтекатели во время полета теряют свои задние съемные части.

Происходит это как правило из-за износа элементов крепления. Переживать по этому поводу не стоит – это не опасно.