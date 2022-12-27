Независимо от происхождения, если вы по неосторожности занесли гудрон в помещение, он может испачкать ваш ковёр

Прежде всего, необходимо удалить как можно больше самого гудрона, чтобы можно было перейти к пятну.

С помощью пластикового ножа соскребите легко удаляемую смолу с поверхности ковра, следя за тем, чтобы нож двигался только вверх к потолку (а не вперёд-назад по волокнам), чтобы не усугубить пятно.

Если прилипшая смола не отходит, положите несколько кубиков льда в пластиковый пакет и прижмите его к смоле, пока она не затвердеет, а затем попробуйте снова.

Соберите пылесосом все застывшие кусочки смолы, которые могли оказаться на ковре.

Борьба с пятном:

Помимо средств для обработки ковров и ковровых покрытий, которые можно купить в магазине, для удаления пятен смолы можно использовать средства, которые уже есть у вас дома.

Но прежде чем использовать любое из них, ознакомьтесь с инструкциями производителя (они должны быть доступны на его сайте) для вашего ковра или коврового покрытия. Это нужно сделать не только для получения советов по чистке, но и для того, чтобы узнать, есть ли какие-либо продукты, которых вам следует избегать.

Вот несколько вариантов удаления пятен от дёгтя:

Добавьте несколько капель моющего средства для посуды в 1 стакан тёплой воды и нанесите раствор непосредственно на пятно. Используйте чистую тряпку, чтобы втереть раствор в пятно, двигаясь от внешнего края к центру (чтобы пятно не расползалось).

Промойте пятно холодной водой с помощью другой чистой салфетки. Если кажется, что это работает, повторяйте процесс до тех пор, пока пятно не исчезнет. Не используйте средства для мытья посуды, содержащие ланолин или отбеливатель.

Налейте небольшое количество 3%-ной перекиси водорода на пятно от дёгтя. Оставьте на одну минуту, затем промокните бумажным полотенцем.

Распылите немного WD-40 на чистую тряпку и промокните пятно смолы.

Смешайте несколько капель средства для мытья полов с небольшим количеством пищевой соды, чтобы получилась паста.

Чистой тряпкой нанесите её на пятно. Затем промойте пятно холодной водой с помощью другой чистой тряпки. Когда ковёр высохнет, пропылесосьте все остатки пищевой соды.

Конечно, некоторые работы требуют профессионализма, и удаление пятен смолы с ковра — одна из них. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что делать, или не можете справиться с пятном самостоятельно, возможно, пришло время обратиться к профессионалам.