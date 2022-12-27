Путин попросил девочку из Запорожья прислать ему огурцы на Новый год

27 декабря Владимир Путин провёл телефонный разговор с девочкой из Запорожской области в рамках программы "Ёлка желаний".

Во вторник Владимир Путин провёл переговоры с Александром Лукашенко в Русском музее Санкт-Петербурга, после завершения которой позвонил девочке Александре из Запорожской области, поздравив её с наступающим Новым годом. В беседе с Путиным ребёнок сообщил российскому президенту, что желает побывать на крымском полуострове, навестив Деда Мороза в его жилище.

В ответ Владимир Путин заявил, что по его информации, родители Александры выращивают дома овощи, ввиду чего президент России попросил девочку прислать ему огурцов к Новому году.