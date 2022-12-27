Бербок назвала невозможными нормальные отношения Германии с нынешней Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что нормальные отношения Германии с нынешней Россией невозможны.

27 декабря глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявила о невозможности поддержания нормальных отношений ФРГ с нынешней РФ до окончания конфликта на Украине.

Бербок утверждает, что Германия намерена продолжать оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь киевскому режиму «столько, сколько нужно», объяснив это тем, что Украина «защищает и свободу Европы».