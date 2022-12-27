МИД Болгарии вызвал посла России Митрофанову для беседы о Грозеве
2022-12-27 20:37
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова была вызвана в здание болгарского МИДа вечером 27 декабря.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии уведомляет, что российский посол в Софии Элеонора Митрофанова была вызвана в здание местного МИДа для проведения разъяснительного разговора о журналисте издания Bellingcat (признано иноагентом в России) Христо Грозеве, который накануне был объявлен розыск МВД РФ.
Также в болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что с Митрофановой проведут беседу об изучении национального языка Болгарии в новых регионах России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей