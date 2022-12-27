NBC News: число жертв зимнего шторма в США увеличилось до 64 человек

Не менее 64 человек в 12 Штатах стали жертвами накрывшего США исторического зимнего шторма.

27 декабря американский новостной телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщил о том, число жертв накрывшего Соединённые Штаты шторма увеличилось до 64 человек.

Отмечается, что непрекращающийся рост числа погибших из-за непогоды в США вызван тем, что рекордная метель сделала непроходимыми дороги, что в значительной мере препятствует спасательным операциям.