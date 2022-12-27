Глава МИД ФРГ Бербок заявила о невозможности нормальных отношений с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Берлин отказывается нормализировать отношения с Москвой.

27 декабря издание Digi 24 опубликовала интервью с лидером немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, которая публично заявила, что в настоящий момент правительство Германии считает невозможным выстраивание и поддержание нормальных отношений с Россией из-за спецоперации в Украине.

При этом Бербок отметила, что даже после завершения СВО Берлин отказывается налаживать диалог с Москвой до смены правительства в Российской Федерации.