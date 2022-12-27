Химики объясняют: цвет фейерверка зависит от его химического состава

У многих производителей до сих пор остаются свои секреты в изготовлении "салютов".

Главной составляющей фейерверков до сих пор остается порох. А вот их цвет зависит от входящей в его состав "химии".

Для наглядности можно привести пример с солью. Если поднести ее щепотку к горящей газовой горелке, то газ окрасится в желтый оттенок.

Похожий процесс происходит и с салютами.

Хлорид меди окрашивает их огни в бирюзовый оттенок, хлористый барий - в ярко-зеленый, соли стронция и лития - в красный, а сульфат кальция - в оранжевый.

Каждый заряд собирается из так называемых звёздок. Это порции горючего вещества с разными оттенками и режимами горения.

Разлетаясь, они образуют красивые цветки. Внутри главных звёздок могут "прятаться" другие, которые дают красивое завершающее искрение лепестков.

Особенно сложные, многоуровневые фейерверки запускаются при помощи компьютерного управления.