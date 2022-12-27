МИД Украины заявило о политической близорукости премьера Венгрии Орбана

МИД Украины заявило, что заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о завершении украинского конфликта является политической близорукостью.

27 декабря Министерство иностранных дел Украины в официальном Telegram-канале прокомментировало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинский конфликт завершится тогда, когда этого захочет Вашингтон.

В украинском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что данные слова Орбана якобы свидетельствуют о его политической близорукости, а также предлагают венгерскому премьеру «спросить самого себя, хочет ли он мира».