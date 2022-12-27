Почему попытка похудеть может закончиться дополнительным набором веса

Странное дело, человек хочет похудеть, вроде бы все делает правильно для этого, сидит на особой диете. Но вес никуда не уходит, а наоборот прибавляется. Диетолог объяснил, в чем дело.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что с помощью продуктов, ускоряющих метаболизм, похудеть не всегда получается.

Чаще всего человек сталкивается с обратной проблемой: набирает еще больший вес. Мнение о том, что быстрый обмен веществ - ключ к быстрому похудению, ошибочное.

Человек, настроившийся на похудение, должен понимать, что, включая в свой рацион продукты для быстрого метаболизма, он может спровоцировать рост аппетита и как следствие - получить лишний вес.

Михаил Гинзбург:

"Людям кажется, что употребление какого-то продукта может ускорить метаболизм, и они быстрее похудеют. И наоборот, что есть продукты, которые его замедляют, и они быстрее толстеют. На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды – это ненаучно, это так не работает"

Кофе повышает расход энергии, некоторые специи тоже, однако эти продукты дают лишь минимальное ускорение энергетических трат.

Вместе с этим кофе и специи очень возбуждают голод, и рука человека так и тянется сама к холодильнику.

По мнению специалиста, не нужно искать чудо-продукты, которые увеличат скорость обмена веществ.

Куда важнее для стройной фигуры убрать из рациона сладости и жирную пищу, а также обеспечить организму умеренную регулярную физическую нагрузку.