Сонный паралич наступает, если человек мало спит и не соблюдает режим дня

Это состояние, когда мозг уже проснулся, а мышцы еще не пришли в нормальный тонус.

В такой момент человек все понимает, запоминает и слышит, но не может ни пошевелиться, ни открыть глаза.

"Оцепенение" может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Оно наступает тогда, когда человка внезапно будят в фазе быстрого сна, во время которой обычно отключается мышечный тонус.

Еще один фактор, провоцирующий наступление сонного паралича, - это сон на спине. Именно в этой позе тело расслабляется максимально.

Сонный паралич в общем-то безвреден, но если он повторятеся довольно часто, нужно изменить свой график бодрствования и отдыха.

Ночью нужно спать не меньше 6-8 часов, а дневной режим тоже должен быть упорядочен.

Кроме того, важно избегать нервных потрясений и стрессов, которые тоже провоцируют появление сонного паралича.