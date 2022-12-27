Для профилактики тромбоза нужно пить больше воды

Вода является натуральным и самым мощным средством против образования тромбов.

Взрослый человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра воды.

К этому нужно приучать и детей с ранних лет, но детская дневная порция воды должна быть меньше и соответствовать возрасту и массе тела ребенка.

Помогают разжижать кровь и правильные продукты в рационе. Это льняное и оливковое масло, свекла, рыба, подсолнечные семечки, лимоны, лук и чеснок.

Ежедневно несколько продуктов из этого списка должны присутствовать в меню.

Для разжижения крови необходимы также физические нагрузки. Лучше всего подходят плавание, бег и ходьба.