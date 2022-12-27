В 2022 году приблизительно 70 тысяч евреев репатриировались в Израиль

«Сохнут» сообщил, что с начала 2022 года приблизительно 70 тысяч евреев репатриировались в Израиль, большинство из них – россияне.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, израильское издание YidInfo, ссылаясь на данные «Сохнут», сообщило о том, что в текущем году приблизительно 70 000 человек из 95 стран репатриировались в Израиль.

Согласно данным Еврейского агентства для Израиля «Сохнута», 37 364 человека прибыли на Землю Обетованную из Российской Федерации, ещё 14 680 евреев – с Украины, 1993 – из Беларуси.