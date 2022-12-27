Уна Чаплина призналась, что устала от стереотипа о «плохих русских»

Внучка Чарли Чаплина призналась, что устала от стереотипа о «плохих русских» на Западе.

27 декабря испано-британская актриса Уна Чаплин в интервью интернет-изданию The Independent рассказала о своей новой роли в фильме «Госизмена», заявив об усталости от стереотипа о «плохих русских».

Чаплин считает, что западному кинематографу пора «придумать лучший стереотип, с которым можно было бы работать», а не выставлять русских в роли плохих людей.