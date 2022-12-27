Гвоздику с древних времен считают не только специей, но и лекарством

Она эффективна при болезнях дыхания, пищеварения, глаз, укрепляет память и улучшает кровообращение.

Также гвоздика укрепляет желудок и печень и возбуждает аппетит.

Если при первых же симптомах ангины разжевать пару зернышек гвоздики, то болезнь будет прекращена на корню, а горло постепенно перестанет болеть.

С помощью гвоздики можно наладить работу желудочно-кишечного тракта и усилить процесс пищеварения.

Для этого за 15 минут до еды нужно разжевать 2 бутона специи с 1 чайной ложкой меда.