Турция перестала выдавать гражданам России вид на жительство

У граждан России в Турции начали возникать проблемы с получением вида на жительство.

27 декабря информационный портал SM News сообщил о том, что у россиян, решивших переехать в Турецкую Республику, возникают проблемы с получением вида на жительство из-за массовых отказов миграционной службы Турции в выдаче ВНЖ.

Отмечается, что отказ миграционной службы Турции мотивирован указом официальной Анкары о том, что Турция прекращает сотрудничество и выдачу ВНЖ гражданам России.