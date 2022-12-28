В Швеции опасаются значительного роста цен на нефть после запрета поставок из России

В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после запрета ее поставок из России в связи с введением ценового потолка.

По словам аналитика сырьевого рынка банка HandelsbankenК Кристиана Копфера, такие ответные меры от России были ожидаемыми.

Он отметил, что теперь придется привыкать к ценам на нефть, значительно превышающим прежние уровни.

Копфер считает наиболее опасным последствием введения ценового потолка сокращение нефтедобычи в России, которое в сочетании с восстановлением экономики Китая приведет к еще более значительному росту цен.