«Военное обозрение»: в Польшу прибыло около 700 единиц военной техники НАТО

Издание «Военное обозрение» сообщает, что НАТО перебросило в Польшу около 700 единиц боевой техники.

В число этих вооружений вошли танки Abrams американского производства, а также оборудование к ним.

Вооружения были доставлены в Польшу морем. Их разгрузили в аэропорту Гдыни и отправили в район Кракова по железной дороге.

По информации издания, техника предназначена для американских военных. Они находятся на территории Польши с 2017 года.