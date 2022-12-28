Мантуров: в 2024 году в ОАЭ может начаться сборка автомобилей Aurus

APS
2022-12-28 01:04

В 2024 году в Объединенных Арабских Эмиратах может быть запущена сборка автомобилей Aurus.

Такую информацию озвучил глава российского Минпромторга Денис Мантуров. Он также сказал, что в этой стране может открыться дилерский центр.

Мантуров рассказал о заинтересованности эмиратского холдинга Tawazun в реализации такого проекта.  

По его словам, в 2023 году будут проводиться организационные мероприятия для запуска производства.

Опубликовано: Светлана Репина







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