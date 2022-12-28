Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть начнет действовать с 1 февраля

Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным 27 декабря, с 1 февраля будет запрещено поставлять нефть в страны, поддержавшие введение потолка цен на нефть.

Ограничения будут введены и по нефтепродуктам, а дату, с которой они начнут действовать, предстоит определить правительству.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта нефтепродуктов и нефти в страны, в которых действует потолок цен.

Стало также известно, что Австралия и государства G7 отказываются от перевозок и страхования российской нефти. Если ее цена превышает 60 долларов за баррель.