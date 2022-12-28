Политолог Грессель: Германия может начать войну с Россией

Немецкий политолог Густав Грессель заявил, что через десять лет ФРГ может быть вынужденно втянута в войну с Россией.

По его мнению, это произойдет, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом он отметил, что вскоре российские военные могут начать штурм Киева.

Грессель утверждает, что альтернативой военной поддержки Украины для Германии может стать ведение войны с Россией через десять лет.

Он отметил, что руководство ФРГ и Евросоюза боится активных действий в отношении РФ из –за ядерного неравенства.