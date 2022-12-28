RND: Украина предложила неприемлемые условия проведения «мирного саммита»

Издание RND сообщает, что требования Украины к проведению «мирного саммита» существенно снижают вероятность его организации.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предъявил слишком высокие требования к участию российской стороны.

В материале сказано, что политики и эксперты считают, что подобный саммит не может оказаться успешным.

По мнению Томаса Ягера, профессора международной и внешней политики Кельнского университета, требования Украины делают проведение саммита малореалистичным.