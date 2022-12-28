Sette: Меркель не собирается участвовать в урегулировании украинского конфликта

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании украинского конфликта не ставится.

Она отметила, что не может спрогнозировать, как завершится этот конфликт. При этом она уточнила, что все войны заканчиваются за столом переговоров.

Меркель уточнила, что вынужденный мир – неподходящее решение в нынешней ситуации, в отличие от открытого дружеского разговора.

Она также сказала, что не считает ошибочной логику, которой руководствовалась во время принятия решений о России и Украине в свою бытность канцлером ФРГ.