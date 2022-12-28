The Hill: стратегия Байдена на Украине оказалась тупиковой

Издание The Hill опубликовало материал, в котором стратегия американского президента Джо Байдена на Украине названа тупиковой.

Автор статьи напоминает, как Байден ответил на вопрос о поставках всего вооружения, которое просит Украина.

Президент США сказал, что страна не поставляет всех вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта.

В материале сказано, что Соединенные Штаты могут добиться успеха в борьбе с Россией и Китаем только при наличии более четкой стратегии.