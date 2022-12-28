The Hill: стратегия Байдена на Украине оказалась тупиковой
2022-12-28 02:31
Издание The Hill опубликовало материал, в котором стратегия американского президента Джо Байдена на Украине названа тупиковой.
Автор статьи напоминает, как Байден ответил на вопрос о поставках всего вооружения, которое просит Украина.
Президент США сказал, что страна не поставляет всех вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта.
В материале сказано, что Соединенные Штаты могут добиться успеха в борьбе с Россией и Китаем только при наличии более четкой стратегии.
Опубликовано: Светлана Репина