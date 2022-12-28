Депутат Европарламента Бек: достичь мира в Европе без учета интересов РФ невозможно

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что без учета интересов России невозможно добиться мира в Европе.

Он отметил, что Россия является крупнейшей военной державой на континенте. Он также выразил сомнения по поводу того, что помощь Запада Украине в следующем году может быть расширена.

Бек отметил, что комплексные поставки Украине военной техники, в которых нуждаются войска стран Европы, невозможны.

При этом ключевым решением в данной сфере он назвал поставки украинским военным систем Patriot из США.