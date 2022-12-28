Эндокринолог предупредил: пить мало воды - это плохо
Почему надо постоянно следить за водным балансом, рассказал врач Олег Ирышкин и объяснил, как может проявляться обезвоживание.
О том, что организму не хватает воды, человек может не догадываться, особенно в пожилом возрасте.
Олег Ирышкин:
"В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом. Как правило, это касается людей после 65 лет"
Из-за нехватки воды возрастает риск развития таких состояний, как инфаркт или инсульт. Ведь из-за обезвоживания кровь сгущается и повышается вероятность образования тромбов.
Вот почему людям с болезнями сердца и сосудов особенно важно следить за водным балансом.
О начинающемся обезвоживании свидетельствуют приступы слабости, апатии, усталости, начинаются головные боли.
О недостатки жидкости в организме расскажет и окрас мочи - он становится темным. В норме цвет выделяемой из организма урины будет соломенно желтым.
Устранить проблему обезвоживания можно употреблением любых напитков, но лучше всего пить обычную чистую воду.
В соках очень много сахара, особенно вредно это для людей с ожирением и сахарным диабетом.
Олег Ирышкин:
"А вот если вы решите выпить кофе, обратите внимание на то, что он способствует большому выведению жидкости из организма, поэтому с каждой чашечкой этого напитка нужно обязательно выпить еще и стакан воды "
Кроме того, по словам специалиста, нужно помнить: холодная вода всасывается медленнее, чем теплая.
Опубликовано: Храмова Оксана