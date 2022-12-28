Эндокринолог предупредил: пить мало воды - это плохо

Почему надо постоянно следить за водным балансом, рассказал врач Олег Ирышкин и объяснил, как может проявляться обезвоживание.

О том, что организму не хватает воды, человек может не догадываться, особенно в пожилом возрасте.

Олег Ирышкин:

"В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом. Как правило, это касается людей после 65 лет"

Из-за нехватки воды возрастает риск развития таких состояний, как инфаркт или инсульт. Ведь из-за обезвоживания кровь сгущается и повышается вероятность образования тромбов.

Вот почему людям с болезнями сердца и сосудов особенно важно следить за водным балансом.

О начинающемся обезвоживании свидетельствуют приступы слабости, апатии, усталости, начинаются головные боли.

О недостатки жидкости в организме расскажет и окрас мочи - он становится темным. В норме цвет выделяемой из организма урины будет соломенно желтым.

Устранить проблему обезвоживания можно употреблением любых напитков, но лучше всего пить обычную чистую воду.

В соках очень много сахара, особенно вредно это для людей с ожирением и сахарным диабетом.

Олег Ирышкин:

"А вот если вы решите выпить кофе, обратите внимание на то, что он способствует большому выведению жидкости из организма, поэтому с каждой чашечкой этого напитка нужно обязательно выпить еще и стакан воды "

Кроме того, по словам специалиста, нужно помнить: холодная вода всасывается медленнее, чем теплая.