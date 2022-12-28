Валерий Меладзе поднял ценник на свои выступления в ОАЭ

В России артист сейчас концертов практически на даёт, выступает в основном в Эмиратах и Германии.

Валерий Меладзе поднял стоимость билетов на свои выступления. Чтобы посетить концерт певца в ОАЭ, зрителю теперь придётся заплатить свыше 100 тысяч рублей, сообщает «Царьград».

В России сейчас Валерий Меладзе концертов практически на даёт, выступает в основном в Эмиратах и Германии.

«Билет на концерт Меладзе в ОАЭ обойдется в 120 тысяч рублей», – уточнил источник «Царьграда».

Реакция фанатов звезда на это пока неизвестна. Но известно, что концерты Меладзе в данный момент отменять не планирует.

Как сообщает издание, братья Константин и Валерий Меладзе вновь воссоединились на сцене в Берлине. Для певца и композитора это стало первым совместным появлением на публике за несколько последних месяцев.