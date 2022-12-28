Эксперт объяснила, за счет чего 51-летнему Джареду Лето удается оставаться молодым

Звезда тщательно следит за своим рационом, практикует умеренность в еде. Он также занимается спортом и не употребляет алкоголь.

Невозможно поверить, что Джареду Лето уже более полувека. Его каждое появление на публике сопровождается возгласами «В чем секрет молодости музыканта и актера?».

Но звезда тайны не выдает и отшучивается. На самом деле эликсира вечной молодости у Джареда Лето нет. Спорт, правильное питание, забота о ментальном здоровье - вот три кита, на которых базируется его молодость.

Несмотря на частые перелеты и нагрузки, актер не пренебрегает сном и следит за рационом.

«Он питается орехами, зернами злаков, тренирует умеренность в еде. Лето полностью исключил из рациона все вредное, в том числе - алкоголь, он не употребляет даже пиво. Сигареты тоже», — отметила anti-age терапевт Елена Кудашкина.

Впрочем, и без генов тоже не обошлось. Специалист уточнила, что старший брат звезды, 52-летний Шеннон, тоже выглядит неплохо. То же самое можно сказать и о маме звездных братьев, 70-летней Констанс.